Una richiesta di chiarimenti urgenti sulla nota Ats con la quale si paventa la sospensione delle ferie di tutto il personale nel contesto delle misure straordinarie per il coronavirus: è quanto richiesto dal segretario responsabile della Sanità per la Fp Cagliari Nicola Cabras al commissario straordinario Steri e ai responsabili territoriali Ats. Alla richiesta si è unito anche sindacato degli infermieri Nursing Up, che esprime la vicinanza a tutti gli operatori sanitari coinvolti nella gestione di questa difficile situazione.

La nota circola da ieri sera e sta generando non poche preoccupazioni “anche perché – scrive Cabras – va in direzione contraria alle dichiarazioni di limitare ogni azione che possa generare ingiustificati allarmismi e alimentare il panico”. Per queste ragioni la Fp Cagliari chiede di conoscere con urgenza le ragioni che portano l’Ats Sardegna a un simile procedimento: “Riceviamo – ha aggiunto il segretario Cabras – centinaia di chiamate allarmate e preoccupate da parte dei lavoratori rispetto al comportamento da assumere rispetto alla nota, alle quali non riusciamo a dare risposta in quanto non ci risulta essere stati coinvolti né preventivamente informati”.

“Nelle altre Aziende Sanitarie sarde come al Brotzu – scrive Nursing Up – è attivo un confronto costante tra Direzione Generale e sindacati per armonizzare le procedure che coinvolgono i lavoratori e l’utenza. Riteniamo che la Ats abbia fatto una fuga solitaria in avanti. Stiamo ricevendo chiamate da tanti lavoratori della Ats che ci chiedono dall’estero come fare se devono rientrare e come pagare le spese”.

“Personalmente – ha detto Diego Murracino, dirigente territoriale Nursing Up – ritengo che impedire il riposo al personale sanitario già stremato dalle criticità attuali quando non vi è nessuna emergenza porterà lo stesso personale qualora ci sia una reale emergenza che potrebbe motivare un provvedimento simile ad arrivarci ulteriormente stremati”.