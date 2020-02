Scuole chiuse in diverse aree del paese, ma a Codogno non ci si arrende e si pensa di cercare di portare avanti le lezioni anche a distanza, per gli alunni delle elementari e delle medie e anche, se verrà prolungata la chiusura, per i tre istituti cittadini, tecnico, professionale e agrario.

“A breve partirà la ‘telescuola’ o scuola a distanza, si vuole dare alla comunità un segnale di stabilità, di sicurezza e di ottimismo e cercare di trasformare queste giornate in un’opportunità per riflettere, sistematizzare, elaborare, leggere e approfondire argomenti proposti in classe o esplorare altri aspetti didattici, anche e soprattutto con modalità a distanza”, comunicano dall’istituto comprensivo a cui fanno capo elementari e medie.

Le lezioni “sul web” saranno obbligatorie, perchè considerate come didattica sostitutiva”.