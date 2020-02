Il Tar della Sardegna ha bocciato il progetto della Solar Power di Bolzano per la realizzazione di un impianto solare termodinamico nelle campagne della borgata San Quirico di Oristano.

La sentenza – come spiega una nota del Comune di Oristano – ha dato ragione alla Regione Sardegna e all’amministrazione comunale che si erano opposti al progetto da 90 milioni di euro che prevedeva la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e biomasse e delle necessarie infrastrutture.

Per i giudici del Tar le argomentazioni della Regione, del Comune e del Comitato di cittadini che si erano costituiti in giudizio sono insuperabili per la decadenza della convenzione tra il Comune e la Solar Power, per la mancata sottoscrizione della convenzione con la Assl di Oristano e infine per la mancata disponibilità di tutti i terreni su cui l’impianto doveva essere realizzato.