Riaprono le scuole nelle Marche. Il Tar regionale ha sospeso in via cautelare l’ordinanza mediante la quale la Regione disponeva la chiusura delle scuole e la sospensione di tutte le manifestazioni, in quanto “non sussistevano, al momento di emissione dell’ordinanza regionale, casi accertati di contagio nelle Marche, ma solo rischi relativi alla vicinanza con la regione Emilia Romagna”.