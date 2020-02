L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari attiva uno sportello telematico per informare l’utenza sulle malattie neurologiche rare. Lo sportello sarà attivo dall’1 al 7 marzo in occasione della 13/ma edizione della Giornata mondiale delle Malattie rare, che quest’anno ricade il 29 febbraio.

Per rivolgersi al servizio basterà inviare una email con le proprie domande all’indirizzo patologie.rare@aousassari.it, e sarà poi cura di una rete di esperti rispondere ai vari quesiti per dare ogni spiegazione richiesta alle persone interessate.

Lo sportello sarà utile anche per valutare meglio l’ampiezza della necessità sanitaria nell’ambito delle malattie rare nel centro-nord Sardegna e come rispondere a questa richiesta in ambito Neurologico, sia nell’età adulta sia in età infantile.