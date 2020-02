Parte dalla mobilità del personale la strada della collaborazione tra Igea e Carbosulcis. La prima metterà a disposizione dell’altra partecipata dieci lavoratori più un altro gruppo provenienti dalla miniera di Olmedo.

Serviranno a Carbosulcis per accelerare le opere legate alla tappatura della discarica, ai ripristini ambientali, allo stoccaggio delle ceneri e alla realizzazione del progetto Aria. “Con l’accordo tra le due partecipate della Regione iniziamo un percorso che incrementa, valorizza e rende efficienti le risorse umane all’interno delle due aziende, nella prospettiva di creare un sistema virtuoso che migliori la crescita professionale dei lavoratori e realizzi una cultura d’impresa condivisa”, ha sottolineato oggi in commissione Attività produttive l’assessora dell’Industria Anita Pili.

L’esponente della Giunta Solinas ha poi spiegato che “il concordato tra le società ha lo scopo di consentire alla Regione, nella sua qualità di socio unico delle stesse, una migliore valutazione delle reciproche potenzialità per definire meglio in futuro gli assetti societari con un eventuale accorpamento o scorporo di attività fra le due società”. Sentiti in commissione anche i due commissari di Igea e Carbosulcis, Michele Caria e Francesco Lippi, che hanno illustrato la situazione di entrambe le società.