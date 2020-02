Prosegue l’allerta per il Coronavirus anche in Sardegna. Stamani sulla porta d’ingresso del pronto Soccorso dell’Ospedale Brotzu di Cagliari è comparso un avviso per i pazienti che hanno sintomi di influenza ma in “buone condizioni generali – si legge – di allontanarsi dal Pronto Soccorso e contattare telefonicamente il medico curante”.

Quasi certamente una misura precauzionale per evitare un ipotetico contagio, visto che il Pronto soccorso è un luogo di transito di numerose persone.