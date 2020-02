Italia sempre più isolata dal mondo. E’ notizia di questa mattina infatti che la British Airways ha cancellato altri voli verso il nord Italia e ha prolungato la misura d’emergenza fino al 28 marzo (inizialmente era prevista solo fino all’11 marzo N.d.R.).

Il vettore aereo ha comunicato che ben 56 collegamenti con diverse destinazioni, oltre a quella di Milano, tra cui si annoverano Bologna, Venezia e Torino, saranno eliminati.

La compagnia aerea low cost Easyjet ha mostrato di non essere da meno, cancellando numerosi voli da e per il nord Italia, ufficialmente a causa di un “significativo calo della domanda verso le sue destinazioni nel nord Italia e in altre località europee”.

Stessa motivazione di cui sopra ha dato la compagnia belga Brussels Airlines, che ha abbassato del 30% la frequenza dei collegamenti con Linate, Malpensa, Roma, Venezia e Bologna, dal 2 al 14 marzo.

Nel frattempo calano in Cina il numero di contagi e anche di decessi, con 44 nuove morti e 327 nuovi pazienti, i livelli più bassi da oltre un mese. Le vittime si trovavano quasi tutte nella provincia dello Hubei, epicentro dell’epidemia.

In Corea del Sud invece, secondo paese al mondo per numero di contagi, la situazione non migliora: sono stati registrati infatti 256 nuovi casi.