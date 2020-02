Domenica 1 marzo si terrà a Cagliari, in via Azuni, dalle ore 11:00, la “Vespiglia XIII Edizione” organizzata dall’Associazione Vespa Club Cagliari, con la collaborazione del Vespa Club Karalis, inserita a pieno titolo nelle allegre manifestazioni del Carnevale del Comune di Cagliari.

La Vespiglia è un tributo alla celeberrima Sartiglia di Oristano, (alla quale anche quest’anno siamo gemellati) in chiave carnevalesca. Mentre la Sartiglia viene eseguita da un cavaliere su un cavallo che corre alla stella, nella Vespiglia invece vi è un equipaggio formato da una persona che guida la vespa e un passeggero che con la spada cerca di infilzare le due stelle sospese e posizionate a circa 20 mt l’una dall’altra.

Il tema cui è dedicata quest’anno la Vespiglia è il Centenario del Cagliari Calcio, così come da suggerimento di Alessandro Sorgia, Assessore delle attività produttive, turismo e promozione del territorio. Infatti anche Il Cagliari Calcio ha contribuito alla realizzazione della manifestazione. Anche i temi tradizione e fantasia sono entrambi presenti.

Anche quest’anno, per la tredicesima edizione della Vespiglia, la discesa avverrà partendo da via Azuni in direzione piazza Yenne, recuperando in questo modo, in chiave Vespa, l’antica corsa a cavallo di San Michele, descritta dal De Candia, che si svolgeva durante il Carnevale sul tracciato stesso al quale la Vespiglia si ispira.

Alla manifestazione si sfideranno quasi 100 partecipanti, provenienti dal Nord, Centro e Sud Sardegna, raggruppati in quattro gremi che rappresentano i quattro quartieri storici di Cagliari: Castello, Marina, Stampace e Villanova, contraddistinti rispettivamente dai colori rosso, blu, giallo e verde.

Castello rappresenta i Nobili: nel quartiere di Castello risiedevano le famiglie nobili della Città (COLORE ROSSO) con CAPOCORSA Andrea Picciau (Vespa Club Cagliari); Marina rappresenta il Gremio dei Pescatori: rappresenta il quartiere della Marina, (la parte del porto della Città) dove vivevano le famiglie dei pescatori (COLORE AZZURRO MARE) con CAPOCORSA Carlo Coni (Vespa Club Cagliari); Stampace rappresenta il Gremio degli Artigiani: in questo quartiere vi erano le botteghe e le abitazioni degli Artigiani, che ancora oggi sono presenti, (COLORE GIALLO) con CAPOCORSA Alessandro Cadau (Vespa Club Macomer). Questo Gremio è prevalentemente destinato ai soci provenienti dagli altri club della Sardegna, che come ogni anno partecipano numerosi. Villanova rappresenta il Gremio dei Contadini: il quartiere era la parte della Città rivolta verso le campagne ed era abitata da contadini e dalle loro famiglie (COLORE VERDE) con CAPOCORSA Gianluigi Cannas (Vespa Club Cagliari).

Presidente della Giuria d’onore viene confermato Francesco Castagna, Componidori della Sartiglia edizione 2016, nonché Presidente dell’Associazione Cavalieri della Sartiglia.

Anche quest’anno, a seguito dell’integrazione con gli altri gruppi carnevaleschi cagliaritani di Sa Ratantira, Marina, e Villaggio Pescatori, e grazie al supporto storico carnevalesco di Fabrizio Manunza (ai più noto come Carmen Miranda) che ha fatto riscoprire le maschere storiche cagliaritane tra le quali: Pappafigu, sa Panettera, s’Arregatteri, su Dottori, su Piscarori, Marina Petz’e Cuaddu, sarà dedicato un premio alla figura di Pinuccio Schirra, storico fondatore della G.I.O.C. che ha inventato il Carnevale Cagliaritano del dopoguerra, intitolato “Premio Pinuccio Schirra in Vespa”, assegnato alla migliore maschera tradizionale cagliaritana.