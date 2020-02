Le condizioni meteo, nel corso delle ultime 48 ore, hanno registrato l’atteso cambiamento. Un cambiamento indotto dal passaggio di una massa d’aria fredda, sostenuta da venti di Maestrale, che ha fatto letteralmente crollare le temperature. La perturbazione polare ha provocato un po’ d’instabilità, con precipitazioni intermittenti che hanno coinvolto maggiormente le aree occidentali e le zone interne. Sul Gennargentu si è rivista la neve.

Attualmente stiamo già registrando un miglioramento, che sfocerà in una giornata di sabato all’insegna del bel tempo e di un quadro termico nuovamente primaverile. Le temperature riprenderanno a salire, rapidamente, portandosi su valori superiori alle medie stagionali. La ventilazione in rotazione dai quadranti meridionali faciliterà l’impennata, sono attese punte di 20°C di massima – localmente anche superiori – in particolare sui settori occidentali e lungo le coste nordorientali.

Domenica, invece, la situazione cambierà di nuovo. Anche stavolta si tratterà di un cambiamento proveniente da ovest, i modelli matematici di previsione intravedono il transito di una perturbazione sostenuta da venti occidentali e capace di portarci piogge meglio organizzate. Piogge la cui intensità dovrebbe risultare maggiormente nelle zone ovest e nell’interno, mentre dovrebbero risultare più sporadiche e intermittenti a est. Ciò che è importante sottolineare è che dovrebbe trattarsi di un cambiamento in grado di aprire un periodo di maltempo.

