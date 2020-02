“Stampare e affiggere in modo ben visibile nei locali di propria competenza la locandina sui comportamenti da seguire (CLICCA QUI) per prevenire il contagio e la diffusione del Coronavirus”: è questo l’invito che il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu rivolge ai titolari delle attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive, luoghi di culto, agli istituti di istruzione di ogni ordine e grado e alle Università, nonché a tutti gli altri locali aperti al pubblico.

“L’affissione della locandina – è precisato – è esente da qualunque imposta”.

Le azioni suggerite sono semplici, ma richiedono una condotta lineare, diffusa e costante, sono state riassunte dalle autorità sanitarie competenti in un decalogo, che contiene regole di igiene, suggerimenti per evitare false paure, consigli operativi in caso di legittimo sospetto della presenza di un contagio. La conoscenza di tale decalogo, e la sua corretta applicazione, è uno strumento indispensabile per prevenire il contagio e la diffusione del COVID–19 (Coronavirus).