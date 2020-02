Al via i lavori stradali in viale Diaz, a Cagliari. Da lunedì 2 a giovedì 5 marzo la strada, nel tratto compreso tra l’ingresso della Fiera e via dello Sport, sarà interessato dai lavori di rifacimento del manto stradale, asfalto e attraversamenti rialzati, con conseguente rallentamento del traffico veicolare.

“Si suggerisce, per quanto possibile – si legge nella nota inviata dall’ufficio stampa del comune di Cagliari – di scegliere percorsi alternativi”.