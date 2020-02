Anche la Georgia si accoda, come già successo nei giorni scorsi da parte di altri stati europei ed extraeuropei, al divieto di far arrivare turisti italiani all’interno del loro stato.

Lo scrive, attraverso uno stato su Facebook, la compagnia irlandese Ryanair.

“Tutti i passeggeri non georgiani che sono andati in Georgia con Ryanair nelle ultime settimane saranno avvisati ed esortati a tornare in Italia su uno dei rimanenti voli Ryanair dal 28 febbraio all’8 marzo” si legge nella nota della compagnia aerea.

I cittadini georgiani, invece, non sarebbero interessati dal divieto, nemmeno se di ritorno dall’Italia.

Confermata quindi la sospensione dall’8 marzo al 7 aprile dei voli dalle due rotte italiane di Milano/Bergamo e Bologna verso la Georgia.

