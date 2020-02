Dall’ospedale di Lavagna sono state rubate ingenti quantità di mascherine e gel disinfettante dall’ospedale.

Lo rende noto la direttrice della Asl4 Chiavarese Bruna Rebagliati durante la Conferenza dei Sindaci del territorio per parlare di coronavirus.

“Abbiamo denunciato l’accaduto – ha spiegato Rebagliati – e andremo in fondo alla vicenda perché non si può speculare in questo modo su dispositivi sanitari così importanti”.

Nel Tigullio, non sono stati riscontrati casi positivi al virus ma, in via preventiva, si è presa la decisione di isolare 44 persone.