Sono state abbattute oggi diverse decine di maiali irregolari nella zona di Desulo. Lo comunica l’Unità di Progetto (UdP) per l’eradicazione della Peste suina africana.

Gli animali depopolati oggi sono stati trovati al pascolo brado illegale o non registrati all’anagrafe zootecnica nazionale ed è per questo motivo che i servizi veterinari non hanno mai potuto sottoporre gli animali ai dovuti controlli igienico sanitari.

Agli abbattimenti, che hanno preso piede all’alba per terminare nel primo pomeriggio, hanno partecipato i veterinari dell’Ats e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale, gli uomini del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale con i gruppi specializzati dei NIPAF (Nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale), e gli uomini dell’Agenzia regionale Forestas.

Le attività sono state portate avanti e coordinate dall’UdP in stretta e costante collaborazione con la Prefettura e la Questura di Nuoro.