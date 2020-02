La sostituta procuratrice di Sassari, Beatrice Giovannetti, ha disposto accertamenti irripetibili sui telefonini e sugli account social di Speranza Ponti, la 50enne di Uri sparita nel nulla il 6 dicembre scorso e il cui corpo è stato ritrovato il 30 gennaio tra le erbacce di Carrabuffas, all’ingresso di Alghero.

Per la sua morte è accusato di omicidio doloso e occultamento di cadavere il fidanzato, Massimiliano Farci, 53 anni, di Assemini, già condannato all’ergastolo nel 1999 per l’assassinio di Renato Baldussi, imprenditore di San Sperate. Il 4 marzo la Procura affiderà al perito Giovanni Saba l’incarico per svolgere i nuovi accertamenti.