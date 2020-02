Era in coma, ricoverato al Brotzu, dal 20 febbraio quando il furgone di una ditta di spedizioni a bordo del quale viaggiava era andato a schiantarsi contro un altro furgone, e oggi Stefano Boi, 22 anni di Assemini, è morto. Il giovane aveva dato l’assenso per la donazione degli organi.

L’incidente – in cui aveva perso la vita un 58enne di Siamaggiore – era avvenuto lungo la Statale 196 a Decimomannu. Il 22enne era arrivato al Brotzu in condizioni disperate ed era stato subito ricoverato nel reparto di rianimazione. Un coma profondo da cui, nonostante le cure dei medici, non si è più risvegliato.