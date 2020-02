Un operaio di 44 anni è morto in un incidente sul lavoro in una ditta per la lavorazione dei metalli a Bellusco, in provincia di Monza.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 5 l’uomo è caduto in un forno spento. Sul posto sono subito arrivati Carabinieri e 118, ma il personale del soccorso ha solo potuto constatare il decesso dell’uomo.