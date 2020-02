I vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti con la squadra del distaccamento porto per l’incendio di due autovetture in via schiavazzi a Sant’Elia

L’intervento e’ avvenuto intorno alle 400 del mattino e dopo aver spent o le fiamme, gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza la zona coinvolta, evitando il propagarsi dell’incendio.

Le cause del rogo sono ancora in caso di accertamento.