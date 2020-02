Ieri pomeriggio un equipaggio della Squadra Volante, mentre percorreva Via Emilia, zona nota per lo spaccio di droga, ha notato un giovane quando ha visto l’auto della Polizia, ha accelerato sospettosamente decisamente l’andatura per evitare un ipotetico controllo.

Gli Agenti, insospettiti, hanno deciso di bloccarlo immediatamente e, dopo un primo controllo, hanno scoperto in un borsello, una bustina con circa 10 grammi tra marijuana e hashish, e circa 75 euro in banconote di piccolo taglio.

Il giovane, D.C., 27enne cagliaritano, già noto alle forze di polizia per i suoi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, non ha saputo dare spiegazioni sullo stupefacente. Gli agenti lo hanno denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.