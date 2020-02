I poliziotti della la Sezione Anticrimine e della Squadra Volante del Commissariato di Quartu Sant’Elena, dopo una intensa osservazione su alcuni assuntori di stupefacenti, hanno notato un sospetto via vai di persone in un condominio di Via Belgio. Le persone che entravano all’interno del palazzo poco dopo uscivano con fare molto circospetto, lasciando intendere che in un appartamento ci fosse una base per lo spaccio.

Il blitz è scattato nella tarda serata, quando i poliziotti hanno scoperto l’appartamento abitato da Cannas Paolo, 50enne quartese già noto alle Forze di Polizia. Nascosti nel serbatoio di un aspirapolvere i poliziotti, coordinati dal dirigente Davide Carboni, hanno scoperto circa 6 grammi di cocaina, suddivisi in piccole bustine pronte alla vendita, e numerosi bilancini di precisione. A quel punto Cannas è stato arrestato e portato nel suo proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.