Se tutto va come vanno le cose di solito staranno lì ancora per parecchio tempo le transenne che arredano il Poetto di Cagliari da quando, nelle isole pedonali lungo la passeggiata, le assi in teak appaiono divelte.

La speranza è che, con la primavera alle porte, venga presto eseguita la manutenzione del litorale, ormai apprezzatissimo punto di riferimento e ritrovo di tutti i cagliaritani e non.

Ecco le immagini dei numerosi punti in cui le pedane risultano fuori sede e distrutte.