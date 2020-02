L’ex sindaco di Quartu Sant’Elena Graziano Milia pronto a ufficializzare la sua discesa in campo: lo farà domani mattina a casa Olla, in centro, nel corso della presentazione dei punti chiave del suo programma. Sarà il via alla corsa che porterà in primavera Quartu alle urne per scegliere il successore dell’attuale primo cittadino Stefano Delunas eletto cinque anni fa.

Milia sarà il leader di una coalizione di civiche. Non ci sarà spazio per partiti o simboli già conosciuti. Nei suoi mandati da sindaco e da presidente della provincia Milia ha sempre rappresentato la classica coalizione di centrosinistra e i partiti che la compongono, Pd (o predecessori) in testa.

Questa volta sarà diverso: il Pd ha già proposto il suo candidato, il consigliere Francesco Piludu. Ma nella coalizione c’è chi chiede che la scelta del candidato unitario passi attraverso le primarie. Nel centrodestra ancora programmi e leadership da individuare: Guido Sarritzu è il primo nome lanciato da 20venti. Ora bisognerà capire le intenzioni di Forza Italia, Psd’az e Lega.

Nel frattempo, fuori dal classico scontro tra partiti e movimenti “classici” c’è un altro candidato ufficiale: è Francesco Pandolfi con il progetto “Quartu da Salvare”. Domani è in programma la prima uscita pubblica al Poetto, altezza Marinella. Molto attivo anche il Movimento cinque stelle. Ora però è arrivato il momento delle scelte: bisogna trovare il candidato e stabilire anche come individuarlo.