Non si fermano le cancellazioni dei voli aerei da e per l’Italia a causa dell’epidemia del nuovo coronavirus: a salutare lo stivale questa volta è l’American Airlines, che ha comunicato la sospensione di tutti i collegamenti tra New York, Miami e Milano sino al 24 aprile, a seguito dell’innalzamento da parte degli Usa dell’allerta nei confronti delle aree italiane più colpite al livello 4, ossia il livello massimo che impone il divieto di viaggiare nelle zone interessate dall’allarme.

Nel frattempo i contagi in Italia hanno raggiunto quota 1.049, con 29 decessi e 50 guariti. Intanto rimarranno chiuse le scuole fino all’8 marzo, nelle Regioni dove si trovano le zone rosse: Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna.

Lunedì 2 marzo sarà il nuovo decreto del presidente del Consiglio che dà il via alle ‘zone gialle’ e singole città equiparate allo status delle tre Regioni più colpite, con le stesse restrizioni, tra cui anche Pesaro-Urbino oltre a Savona.

Il virus è però arrivato anche in Friuli Venezia Giulia una persona a Gorizia è stata sottoposta ai tamponi ed è risultata positiva al virus. Il paziente per il momento non è grave ed è in isolamento.

Dopo questo primo caso, altre 4 persone sono risultate positive al virus, una a Trieste e tre a Udine.

“I pazienti sono stati presi in carico dal servizio sanitario regionale e i campioni dei test inviati all’Istituto Superiore di Sanità”, ha comunicato la Regione.