Una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro la notte scorsa è intervenuta intorno all’una e trenta presso un edificio situato nel centro storico di Orgosolo a seguito di un principio d’incendio.

Le fiamme si sono sviluppate in un vano scantinato adibito a legnaia.. Fortunatamente il rogo è stato rapidamente circoscritto scongiurando il coinvolgimento delle scorte di legna da ardere custodite nel magazzino.

Le cause dell’incendio sono di natura accidentale e non si segnalano danni per le strutture murarie dello stabile e per le persone presenti al momento del sinistro.