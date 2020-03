Verdes Sardegna Pulita attacca la maggioranza in Consiglio regionale in relazione alla scelta di non rinviare l’incontro di Coppa Davis: “Che differenza c’è tra la Solowomenrun, rinviata per l’emergenza coronavirus e la gara di Coppa Davis tra Italia e Corea del Sud, invece confermata per il 6 e 7 marzo?”.

“Quale prevenzione a tutela dei sardi? 3000 biglietti già venduti per la Coppa Davis a Cagliari, con persone che arriveranno dalla Corea del Sud e con mega concentrazione di pubblico. Ci spieghino i massimi responsabili della nostra salute? Tutti dentro una tuta sterile?”, proseguono gli ecologisti nel comunicato stampa.

Stando alle ultime informazioni pervenute, l’unico “accorgimento” sanitario che verrà preso, sarà di far seguire da un medico la squadra della Corea del Sud, che arriverà proprio oggi nel capoluogo, prestando attenzione nei suoi trasferimenti.