CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Oliva, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Paloschi. All. Maran.

A disposizione: Cragno, Rafael, Walukiewicz, Lykogiannis, Mattiello, Birsa, Cigarini, Simeone, Ragatzu, Pereiro, Ladinetti, Carboni.

AS ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca.

A disposizione: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Cetin, Santon, Spinazzola, Ibanez, Veretout, Carles Perez, Dzeko.

Marcatori: 28′ Joao Pedro, 29′ Kalinic, 42′ Kalinic, 64′ Kluivert, 75′ Pereiro, 81′ Kolarov, 88′ Joao Pedro.

Arbitro: Di Bello.

Ammoniti: Under, Joao Pedro, Villar, Simeone, Kluivert, Pellegrini, Pau Lopez, Santon, Ragatzu.

Primo tempo

Il Cagliari inizia bene la gara, partendo molto aggressivo e costringendo la Roma a difendersi. Al 16′ fuorigioco di Fazio e calcio di punizione per il Cagliari, ma poco dopo errore di Pellegrini che sbaglia il cross regalando il pallone della Roma. Rumoreggia il pubblico di casa. Successivamente Oliva fa un bel lancio per Joao Pedro, che però sbaglia il controllo e regala il pallone a Olsen. Al 22′ fallo su Cacciatore e calcio di punizione per il Cagliari, Peres sbaglia ma al 29′ una palla in verticale di Oliva per Joao Pedro diventa gol con un lob che batte Lopez. Dopo solo due minuti la Roma pareggia: clamoroso errore di Pellegrini che svirgola il pallone regalandolo a Kalinic che segna di testa. I rossoblù provano a riprendersi, ma a 3 minuti dalla fine del primo tempo Mkhitaryan salta Klavan e regala a Kalinic un pallone solo da spingere in rete.

Secondo tempo

Roma subito all’attacco: colpo di testa di Kluivert, palla allontanata dalla difesa del Cagliari. Segue un cross di Kolarov in area di rigore, ma Olsen allontana la sfera con i pugni. Al 52′ clamoroso errore di Ionita che, tutto solo davanti a Lopez, si lascia rimontare da Kolarov! e la Roma, spaventatasi per un momento, continua a spingere fortissimo alla caccia del terzo gol. Al 61′ arriva un sinistro di Kluivert, ma la palla va fuori, il Cagliari sembra molto in difficoltà. Due minuti dopo ci prova, ma Pau Lopez blocca agevolmente la sfera e al 65′ arriva il tris della Roma, con Kolarov che verticalizza per Kalinic, che a sua volta fa la sponda per Kluivert: l’attaccante stoppa palla e supera Olsen in uscita. I rosoblù non si arrendono e al 76′ con un sinistro dai 25 metri di Pereiro recuperano in parte e salgono a 2-3. Ma la Roma non accetta la rimonta della squadra di casa e con un calcio di punizione insidiosissimo di Kolarov che inganna Olsen e lo batte i giallorossi conquistano il poker. A pochi minuti dalla fine del Match silent check per un presunto fallo di mano di Smalling che dà un’ultima possibilità al Cagliari con un calcio di rigore: Joao Pedro va a segno e guadagna un 3-4.