Era sullo stretto balcone che affaccia in via Pintor della sua abitazione in via Giardini quando il pavimento si è sgretolato ed è caduta nel vuoto: così è rimasta gravemente ferita una 69enne, trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu.

La donna è caduta per diversi metri, per poi andare a impattare su un’auto in sosta. Sul posto sono accorsi immediatamente la Polizia, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.