La settimana si rivelerà molto interessante per l’amore per i segni di fuoco. Il periodo è ottimo per i cuori solitari che vogliono vivere una storia senza troppe limitazioni. La settimana inizierà con delle difficoltà sul lavoro, ma ci saranno proposte molto accattivanti in arrivo verso il fine settimana. Questa settimana per i segni d’acqua porterà buoni propositi. Sarete di ottimo umore e potrete godere serate piacevoli e appaganti con il partner. In arrivo tante sorprese per i single, non mancherà la buona compagnia. Il lavoro vi sta dando delle belle soddisfazioni, è un momento positivo per concretizzare i vostri progetti. Il cielo in questa settimana per i segni di terra è ricco di avvenimenti ed emozioni. Venere potrebbe regalare fantastiche emozioni. I nativi del segno saranno pieni di voglia di fare e potranno sfruttare questo periodo per cogliere le occasioni positive. I segni di aria potranno essere sottoposti a delle tensioni nella sfera sentimentale. L’amore passa in secondo piano a causa di problemi di lavoro. I single dovranno verificare se la persona che frequentano è sincera. Sul lavoro ci saranno dei cambiamenti riguardanti alcuni progetti sono ancora nell’aria. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: l’inizio della settimana si preannuncia poco promettente soprattutto dal punto di vista sentimentale. Alcune questioni vi indispettiscono ancora. Non siete propensi a cambiare in alcun modo le vostre opinioni e non tollerate chi assume un atteggiamento insistente nei vostri confronti. Ci saranno alcune situazioni che dovrete fronteggiare con il partner o con una persona a cui siete molto legati.

Lavoro: sul lavoro potreste esserci qualche ostacolo nella parte centrale della settimana, che riuscirete a superare con successo. Tuttavia, anche se sarete molto impegnati non vi tirerete indietro e resisterete ai ritmi di lavoro stressanti. Il fine settimana per fortuna sarà rilassante e potrete riposarvi.

Toro

Amore: in questa settimana il cielo è ricco di avvenimenti ed emozioni. Può essere il periodo migliore per innamorarsi perdutamente di una persona o confermare un sentimento. Anche se non dimenticate facilmente il passato, valutate nuove storie, Venere è eccellente e potrebbe regalare fantastiche emozioni dall’oggi al domani.

Lavoro: i nativi del segno saranno pieni di voglia di fare, è il periodo giusto per sfruttare questi transiti positivi, che potranno essere determinanti per il futuro. Mercoledì e giovedì saranno le giornate più fortunate per il lavoro, ma in generale tutta la settimana sarò positiva.

Gemelli

Amore: la settimana comincerà molto bene per i nati del segno, la Luna sarà in grado di regalarvi magnifiche emozioni. Anche se con il partner potreste nascere qualche piccola incomprensione, sarete comunque aperti al dialogo e questo sarà importante per fare chiarezza subito. I cuori solitari potranno fare delle conoscenze che potranno significare molto. Per alcuni potranno anche esserci colpi di fulmine.

Lavoro: settimana armoniosa per i Gemelli. Siete in attesa di qualche risposta o di qualche notizia di una certa importanza. Il periodo è abbastanza positivo e potrete ottenere dei buoni riscontri sul lavoro, oltre che ricevere quelle risposte che tanto aspettavate.

Cancro

Amore: in questa settimana Marte purtroppo non sarà a vostro favore. Vi sentite oppressi, quasi soffocati dalle troppe pressioni e dai troppi impedimenti imposti da qualcuno che è molto vicino a voi. Siete quindi in attesa di cambiamenti nella vita privata che potranno farvi vivere liberamente le vostre emozioni. In arrivo nuovi incontri per i single.

Lavoro: nella sfera lavorativa le cose procedono abbastanza bene, anche se non mancheranno le pressioni. La settimana inizia in maniera piuttosto faticosa ma finisce bene. I cambiamenti che sono in atto sono positivi e vi incoraggeranno a intraprendere nuovi progetti.

Leone

Amore: l’amore questa settimana si rivelerà molto interessante e intrigante per le coppie nate da poco. Il periodo è ottimo per i cuori solitari che vogliono vivere una storia senza troppe limitazioni, ma attenzione a non lasciarsi andare a storie controcorrente oppure che nascono parallelamente a un rapporto già presente da tempo.

Lavoro: secondo l’oroscopo, l’inizio della settimana sarà abbastanza difficoltoso. Tuttavia la situazione cambierà verso la giornata di mercoledì con l’arrivo di proposte molto accattivanti che riguarderanno il lavoro. Anche per chi è ancora in cerca di un’occupazione potrebbero esserci delle buone notizie, che potranno migliorare la situazione attuale.

Vergine

Amore: la prossima settimana sarà una settimana piena di vitalità. Sarete in forma smagliante, proverete un gran senso di benessere e questo vi porterà a programmare qualche piccola uscita straordinaria con il partner o comunque con gli amici più cari. La settimana porterà fortuna anche ai cuori solitari.

Lavoro: settimana frenetica, ricca di novità e di sorprese nell’ambito del lavoro. E’ probabile che ci siano cambiamenti positivi per coloro a cui è stato assegnato un compito importante. I pensieri ovviamente non mancheranno, dovuti soprattutto all’ansia di dimostrare le proprie capacità, ma ce la farete.

Bilancia

Amore: sotto il profilo sentimentale questa settimana porterà alla luce tensioni nate in passato. L’amore passa in secondo piano a causa di problemi di lavoro. Per le coppie che si vogliono bene però non ci sarà nessun problema irrisolvibile, ma non sarebbe male distrarsi un po’. Se siete single sarà meglio verificare che non avete a che fare con una persona bugiarda.

Lavoro: in questa settimana dovrete fare attenzione a non insistere troppo nelle provocazioni. Nell’ambiente di lavoro si respira una certa tensione, i cambiamenti che riguardano alcuni progetti sono ancora nell’aria, e forse bisognerà ritrovare un certo equilibrio che di recente è andato perduto.

Scorpione

Amore: in questa settimana Giove vi tramanderà una buona luce positiva. L’inizio sarà tranquillo e godrete anche di un ottimo umore, per cui anche i piccoli litigi con il partner non desteranno preoccupazioni. Tuttavia, sarete molto critici e non darete tregua su certe questioni. I single che invece da tempo non riescono a trovare l’amore, è probabile che scelgano persone impossibili, e per questo difficilmente lo troveranno.

Lavoro: questa settimana dovrete fare attenzione ad alcune dispute che potrebbero crearsi con colleghi o superiori che non vi vedono di buon occhio. Per evitare reazioni incontrollate basterà cercare di ricorrere alla diplomazia e controllare gli impulsi negativi.

Sagittario

Amore: è finalmente finito il periodo delle polemiche, grazie a Venere nuovamente favorevole anche i cuori solitari possono vivere grandi emozioni. Se avete già una persona al vostro fianco potrete dimostrare la vostra tenerezza e aggiungere un pizzico di sensualità al rapporto. Meglio evitare contrasti con segni che possono provocare qualche disagio.

Lavoro: dovrete fare luce su alcuni punti chiave che riguardano i vostri futuri progetti. Alcune decisioni prese in modo affrettato potrebbero compromettere i vostri obiettivi e addirittura portare al fallimento di tutto il vostro lavoro. In questa settimana avrete modo e tempo di riflettere sulle prossime scelte.

Capricorno

Amore: questa settimana avrete più tempo da dedicare al vostro rapporto di coppia oppure ai vostri familiari che, nell’ultimo periodo, avete posto in secondo piano a causa degli impegni di lavoro. Tuttavia, nelle relazioni più forti potrebbe esserci qualche malinteso, che causerà discussioni. Coloro che sono soli potranno vivere molte emozioni se decideranno di mettersi in gioco.

Lavoro: la vostra professione, unita all’aspirazione di arrivare al successo, vi darà spunto per raggiungere i traguardi desiderati. Ricordate che anche le persone che frequentate possono essere importanti per facilitare il successo e permettervi di coronare prima i vostri sogni.

Acquario

Amore: questa settimana potrete avere delle ricadute per vecchi dispiaceri, e a volte crederete di non poter riuscire a superare ciò che vi tiene legati al passato. Tuttavia la vostra perseveranza sarà fondamentale per riuscire a superare i momenti più bui. Se avete un legame forte affronterete questo periodo al meglio, mentre i single dovranno cercare di resistere.

Lavoro: in questa settimana dovrete cercare di affrontare un nuovo capitolo nella sfera lavorativa, assumendo soprattutto un tono più ottimista. Fidatevi delle vostre intuizioni e non abbiate paura di iniziare nuovi progetti, sarete protetti dalle stelle.

Pesci

Amore: l’arrivo di questa settimana porterà buoni propositi. L’energia lunare vi accompagnerà nelle vostre giornate, sarete di ottimo umore e in gran forma e potrete godere anche di serate piacevoli e appaganti da trascorrere con il partner e con gli amici. Probabili sorprese verso il fine settimana per i single, non mancherà la buona compagnia.

Lavoro: la fase lavorativa vi sta dando delle belle soddisfazioni, è un momento positivo e state facendo grandi passi avanti per concretizzare i vostri progetti. Il buonumore vi porterà a vedere le cose dal lato migliore e a fare programmi che avevate interrotto per mancanza di risorse e idee.