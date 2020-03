Dalle 17 di lunedì 2 marzo sarà attivo il numero di telefono per ricevere assistenza psicologica sull’epidemia della nuova influenza. Il numero da chiamare è il 3791663230 e sarà un filo diretto psicologico per gestire le emozioni negatice generate dalla diffusione del Coronavirus COVID-19.

“Abbiamo attivato questo servizio in collaborazione con le associazioni Psicologi per i Popoli, Sipem e Emdr Italia, sotto il coordinamento della Protezione civile, per le implicanze psicologiche ed emotive che il pericolo oggettivo che il Coronavirus può suscitare. In soggetti, che hanno già delle fragilità sia di natura psicologica, che di natura fisica, per patologie pregresse o altro, ‘la paura’ di contrarre il virus, può accentuare la condizione oggettiva e soggettiva di fragilità, amplificando emozioni, pensieri, preoccupazioni, con il rischio di un peggioramento della condizione generale e di un abbassamento delle stesse difese organiche”, ha dichiarato Angela Quaquero, presidente Ordine degli Psicologi della Sardegna.

Il servizio, per il momento, sarà attivo tutti i giorni dalle ore 17 alle 19, ma non si esclude che, laddove occorresse, gli orari verrebbero modificati. Al telefono risponderanno psicologhe e psicologi di comprovata esperienza e competenza, la chiamata sarà gratuita e potranno usufruire del servizio tutti i cittadini che ne sentiranno la necessità.

“La nostra assistenza psicologica è diretta anche ai professionisti e agli operatori coinvolti nell’emergenza sanitaria, medici, infermieri, personale di assistenza, che sono stati mobilitati per fronteggiare ogni evenienza legata alla eventuale diffusione del contagio anche in Sardegna”, ha sottolineato Quaquero.