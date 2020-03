Genitori sul piede di guerra: mamme e papà degli studenti della scuola primaria Garavetti di Cagliari sono in allarme a causa del coronavirus, per la Coppa Davis.

I motivi della protesta? La gara nei campi accanto alle aule e la palestra e parte del cortile verranno utilizzati dagli organizzatori dell’evento come sala stampa. “La manifestazione non solo vedrà come partecipanti una delegazione della Corea del sud (Paese ampiamente compromesso dalla diffusione del Covid-19) ma richiamerà un importantissimo afflusso di persone, tra ospiti, tecnici, addetti stampa e spettatori provenienti da diverse regioni d’Italia”, si legge nel comunicato.

“Nonostante la dirigente abbia adottato delle misure di sicurezza transennando le zone di passaggio da parte degli esterni e la specifica richiesta della sanificazione dei locali al termine dell’evento, noi genitori non siamo tranquilli. Lascia perplessi il fatto che l’amministrazione comunale abbia ritenuto necessario annullare diversi eventi, in via precauzionale, ma non una rassegna sportiva di questa portata sulla quale invece sente di rassicurare tutti i cittadini”, sono i dubbi dei genitori.

“Avremmo apprezzato che in via cautelativa l’amministrazione avesse disposto la chiusura del plesso anche per motivi di ordine e sicurezza. Attendiamo quindi una risposta concreta da parte del sindaco Truzzu per una maggiore tutela dei nostri figli e delle nostre famiglie”, propongono mamme e papà.