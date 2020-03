Il coronavirus si palesa anche in India, facendo salire a 5 il numero dei contagi: due casi sono stati registrati, uno a Delhi, in questo caso si tratterebbe di una persona tornata di recente da un viaggio in Italia e l’altro a Telangana, paziente quest’ultimo, rientrato da Dubai.

“Entrambi sono in condizioni stabili e vengono tenuti sotto stretto controllo”, riferisce il ministero.

Nel frattempo l’Ocse ha lanciato un avvertimento durante la presentazione dell’Interim Economic Outlook 2019, definendo il Covid-19 “il più grande pericolo dai tempi della crisi finanziaria, che espone l’economia mondiale ad una minaccia senza precedenti”, appellandosi anche ai poteri pubblici affinché “agiscano immediatamente per limitare la propagazione del virus”.