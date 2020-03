Sono gravissime le condizioni in cui versa la 69enne che nel pomeriggio di domenica 1 marzo è caduta dal balcone della sua abitazione in via Pintor a Cagliari.

Durante la scorsa notte la donna è stata operata nel reparto di neurochirurgia del Brotzu, in un disperato tentativo di riparare i danni riportati nella caduta, che potrebbero aver compromesso la sua mobilità.

La prognosi resta riservata.