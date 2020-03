La stagione turistica sta rischiando di essere compromessa a causa del coronavirus e della continuità territoriale. Queste le parole del presidente della sezione Turismo di Confindustria Centro Nord Sardegna, Nicola Monello.

Sono preoccupato per questa situazione” dice, e invita la Regione a “far presto” per sciogliere il nodo sui voli agevolati a Olbia. “Se su Cagliari e Alghero la soluzione è dietro l’angolo con la proroga dei voli Alitalia per Olbia, dove i collegamenti in continuità erano effettuati da Air Italy, occorre intervenire al più presto, entro questa settimana, non possiamo aspettare ancora”.

“La Regione non può che procedere con un mini bando, subito” incalza Monello. “Dobbiamo tornare alla situazione ex ante, di riallineamento con gli altri due aeroporti sardi”.

“L’impossibilità nell’acquisto dei biglietti aerei per le rotte con Roma e Milano dopo il 16 aprile porta molti potenziali clienti a scegliere altre destinazioni, con conseguenze per adesso incalcolabili per il mercato turistico isolano”, spiega Monello. “Questa situazione di incertezza incide pesantemente anche sugli investimenti e sulla programmazione delle assunzioni”.

C’è poi l’emergenza coronavirus. “Gli Usa sconsigliano di viaggiare verso determinate regioni italiane e American Airlines e Delta hanno sospeso i voli per Milano – osserva Nicola Monello – Adesso anche la Turkish Airlines intende procedere alla sospensione dei collegamenti. E pure dalla Russia c’è l’indicazione di evitare viaggi verso l’Italia”.

“Non è semplice – chiosa il responsabile di Turismo e Confindustria – far capire che la Sardegna non è la Lombardia o il Veneto”.