Giovedì 5 Marzo, alle ore 16, nel Centro Conferenze di Maestr’Ale in via S. Lucifero 65 si terrà l’incontro-dibattito “La Canapa: una risorsa benefica, etica ed ecologica”.

L’evento è aperto e vuole essere un contributo per la divulgazione di informazioni corrette e aggiornate sulle proprietà terapeutiche e sui possibili utilizzi di una pianta curativa e versatile, che potrebbe risolvere la maggior parte dei problemi ambientali, etici ed economici del terzo millennio e della nostra isola.

Tra i Relatori interverranno: Antonello Sannia di “Cannabis For Future”, Piero Manzanares, Presidente di Sardinia Cannabis, Associazione per la Promozione e la Valorizzazione della Canapicoltura in Sardegna e Matteo Gracis, Giornalista e Scrittore, che presenterà il suo libro: “Canapa: una storia incredibile”.

L’incontro è organizzato dall’Associazione Sardinia Cannabis e da Cannabis For Future, in collaborazione con Kaela’s, Cbd Area, Dream Planet e Urban Farmer e con i Media Partner Dolce Vita Magazine, TeleSassari e Cagliaripad.