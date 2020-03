“E’ stata votata una mozione che prevede di modificare la destinazione di uno spazio all’interno dell’area del Villaggio sportivo”. L’accusa arriva da Yuri Marcialis, ex assessore allo Sport del Comune di Cagliari con Massimo Zedda sindaco.

“Con una deliberazione – spiega Marcialis – la Giunta di centrosinistra aveva deciso di dedicare questo spazio per metà al padel e l’altra metà allo sport paralimpico, per la realizzazione di un centro di eccellenza del CIP (comitato italiano paralimpico). La mozione appena approvata dalla maggioranza di centrodestra, senza prevedere alcun tipo di procedura o dedicare finanziamenti ad hoc, negherebbe semplicemente l’assegnazione al padel e alle discipline paralimpiche per dedicare lo spazio a skatepark”.

“È da evidenziare come uno spazio per lo skate era già stato individuato (la procedura già avviata) in altra zona della città, dopo una mozione votata in consiglio comunale alla fine del 2018. E’ assurdo – conclude Marcialis – creare rivalità tra discipline sportive ed eliminare la presenza dello sport paralimpico dal polo sportivo di Cagliari. Credo che l’attuale maggioranza dovrebbe tornare sui suoi passi, accelerare la realizzazione dello skatepark, laddove era già previsto e avviare celermente l’assegnazione dello spazio (all’interno del villaggio dello sport) per la realizzazione di un centro d’eccellenza paralimpico”.