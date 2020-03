Buone notizie sul fronte Coronavirus in Sardegna. Secondo una nota ufficiale della Regione Sardegna il presunto caso riscontrato all’ospedale Brotzu sarebbe negativo. Il test è stato eseguito su una paziente ricoverata per una polmonite.

Alcune indiscrezioni erano trapelate questo pomeriggio dal nosocomio cagliaritano sulla possibilità di un ipotetico contagio, ma si attendeva il riscontro del tampone che, in serata, ha dato esito negativo.

Invece l’imprenditore 42enne trovato positivo al test è in questo momento ricoverato presso l’ospedale Santissima Trinità, intubato. Stando agli ultimi aggiornamenti, presenterebbe un quadro clinico stabile, che denota un’infezione acuta alle vie respiratorie.

Il paziente, gestore di un locale nel capoluogo, era stato a Rimini tra il 15 e il 18 febbraio scorso per partecipare alla fiera dei birrifici artigianali “Beer & Food Attraction”. L’uomo è rientrato nel capoluogo il 19 febbraio con un volo Bologna-Cagliari.

Al momento si trovano in quarantena anche la moglie, il figlio, un amico che era con lui a Rimini e si trovano sotto stretta sorveglianza tutte le persone con cui è entrato in contatto, compresi i passeggeri del volo Bologna-Cagliari, fino a due file davanti e dietro il posto dell’imprenditore.

“Se da Roma dovesse arrivare la conferma dei test fatti qui a Cagliari – precisa l’assessore della Sanità Mario Nieddu – possiamo comunque dire che il contagio non è avvenuto in Sardegna, dove non abbiamo focolai di infezione. La situazione è sotto controllo, siamo impegnati a tutto campo per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini”.

