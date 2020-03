Tre persone sono morte questa sera a causa di un incidente stradale avvenuto a La Fratta, nel territorio del comune di Cortona (Arezzo). Cinque i feriti.

Secondo quanto appreso al momento tutti viaggiavano su un pulmino: il veicolo, mentre procedeva lungo la sp 28, per cause in corso di accertamento è uscito di strada e ha poi finito la sua corsa contro un albero.

Complicate dal maltempo le operazioni di soccorso: la zona è interessata da una forte pioggia. Sul posto 118, forze dell’ordine e vigili del fuoco.