È in corso una maxi operazione dei carabinieri contro il narcotraffico on diverse ordinanze di misure cautelari in carcere.

Perquisizioni si stanno svolgendo nei confronti di alcuni soggetti ritenuti responsabili di far parte di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsioni

Nell’operazione sono impiegati oltre 100 militari della Compagnia di Oristano con il supporto dello Squadrone Cacciatori di Abbasanta, delle unità cinofile e dell’11° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas.