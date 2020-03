“Capisco la paura e il timore di prendere il Coronavirus ma bisogna restare calmi e non esagerare perché peggio del virus ci sono la crisi economica e la gogna mediatica”. Lo dichiara Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia.

“Esce il nome di un potenziale contagiato e parte la campagna su internet con tanto di foto, commenti, ricostruzioni, albero genealogico, vero o presunto, senza alcun rispetto della privacy o per il fatto che quella persona sia viva e vegeta – continua il Deputato – quella che è mancata, inizialmente, è l’informazione e oggi ne stiamo pagando il prezzo. La Sardegna e l’Italia non sono un lazzaretto, non sono in quarantena e la nostra vita deve proseguire con tutti gli accorgimenti del caso. Ci sono attività commerciali che rischiano il fallimento, come le agenzie di viaggio e le attività agricole a cui è richiesta la certificazione “Virus Free”. Tutto questo è follia. Mi unisco agli appelli del Sindaco di Cagliari – conclude Deidda – le misure economiche devono valere per tutta Italia”.