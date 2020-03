C’è attesa per il responso dell’Istituto superiore di sanità sulla positività al coronavirus del paziente ricoverato all’ospedale Santissima Trinità di Is Mirrionis a Cagliari. Il 42enne imprenditore che, secondo le prime analisi effettuate in Sardegna risulta aver contratto il virus, è stazionario.

Lo fa sapere l’assessore della Sanità della Regione sarda Mario Nieddu. Il numero di sardi attualmente in stato di quarantena è poco più di 100, considerando chi è entrato in contatto con il paziente ricoverato nel capoluogo, ma anche con l’altro sardo contagiato, che però si trova ricoverato in Lombardia all’ospedale Sacco.

A questi si aggiungono i sardi entrati in quarantena precedentemente, per gli altri casi sospetti e poi risultati negativi ma per i quali erano scattati i protocolli previsti.