Ora è ufficiale: esonerato l’allenatore del Cagliari Rolando Maran. Lo si legge nel sito ufficiale della società, che si limita a scrivere: “contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il macht analyst Gianluca Maran. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna”.

Ancora nessuna ufficialità per il prossimo allenatore alla guida del Cagliari Calcio. Il presidente Tommaso Giulini dovrebbe però puntare sull’ex Crotone e Catania Walter Zenga e, come secondo, sul tecnico della Primavera Max Canzi.

Leggi anche: