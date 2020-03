Un 8 marzo tra lezioni gratuite con i maestri del golf e aperitivo in terrazza davanti al percorso di 27 buche.

Lo storico circolo di Is Molas apre le sue porte e invita le potenziali golfiste e le giocatrici appassionate, a dilettarsi tra putt e swing. Al green di Pula, sud Sardegna, tra i più qualificati in Italia, scende in campo la Federazione italiana della disciplina con il progetto “Golf è Donna”.

L’obiettivo è incrementare il numero delle giocatrici, valorizzando il settore femminile. Una giornata all’insegna dello sport, benessere, relax e divertimento ma anche attenzione alle tematiche di genere. In Italia le tesserate sono poco più del 20 per cento, in linea con gli altri paesi europei, ma ancora troppo poche per un movimento che ambisce ad una profonda trasformazione: da sport elitario a sport per tutti. L’evento dell’8 marzo vede il patrocinio di Coni, Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews e la partnership con l’associazione Susan G. Komen Italia, organizzazione in prima linea nella lotta e nella prevenzione dei tumori al seno.

A partire dalle 10 e fino a mezzogiorno si potranno seguire le lezioni dei maestri, scoprire trucchi e consigli preziosi per rendere i colpi più precisi e potenti, conoscere i programmi e i corsi specifici dedicati a tutte le categorie. Poi, a tutte le partecipanti, sarà offerto un aperitivo sulla terrazza della club-house. I requisiti per aderire all’Open Day di Is Molas sono minimi: basterà indossare un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. Tutto il materiale necessario per imparare le prime nozioni sarà invece messo a disposizione dal club.