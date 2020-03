“Siamo ormai al terzo mese di esercizio provvisorio e ancora non si conosce la finanziaria regionale e tanto meno il Piano Regionale di Sviluppo che ricordo è obbligatorio per legge”. Lo scrive in una nota Eugenio Lai, consigliere regionale in quota Leu.

“Come se non bastasse – spiega – la crisi economica che si è accentuata a causa del Coronavirus, lo stallo della vertenza sulla continuità territoriale e il fallimento di Air Italy richiedono ancora con più forza e celerità interventi emergenziali a sostegno della produzione e del lavoro in Sardegna”.

“Questa maggioranza impegnata nelle continue lotte per le poltrone rischia di mandare in default la Sardegna e la sua economia” – continua Lai – “rischiamo altri mesi di esercizio provvisorio mentre gli imprenditori, il mondo del turismo, i lavoratori e gli enti locali hanno impellente bisogno di interventi seri per contrastare questo momento di difficoltà”.