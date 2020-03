Walter Zenga è sbarcato in Sardegna, all’aeroporto di Cagliari, nel pomeriggio di oggi, martedì 3 marzo, con un volo proveniente da Milano.

Zenga è atterrato nell’isola come candidato in pole position per sostituire Maran, allenatore del Cagliari esonerato proprio oggi dalla società sportiva.

Il nuovo mister è arrivato nel capoluogo sardo si potrebbe dire “di nascosto”, eludendo fan e giornalisti che lo aspettavano nel settore “arrivi” dello scalo di Elmas.

Il nuovo probabile allenatore dei rossoblù è diretto alla sede del club per discutere gli ultimi dettagli e firmare il contratto. Mercoledì 4 marzo dovrebbe anche dirigere il primo allenamento. Secondo le prime indiscrezioni, sarà affiancato nel suo esordio da Max Canzi, il tecnico della squadra Primavera, con lo scopo di velocizzare l’inserimento di Zenga.