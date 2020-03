Intervento della squadra di pronto intervento “2A” dei Vigili del fuoco a seguito di segnalazioni pervenute alla sala del 115, per un incendio.

I pompieri si sono recati nella tarda mattinata di oggi in un’area periferica nei pressi della strada statale 387, nel territorio del comune di Serdiana, a causa di un rogo che si è sviluppato nella cabina di un’impianto fotovoltaico.

Gli operatori dei Vvf, all’arrivo sul posto, hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la cabina.

Le cause dell’incendio, secondo le prime informazioni, sarebbero da ricercare in un sovraccarico o cortocircuito dei quadri elettrici dell’impianto in tensione, ma sono ancora in corso gli accertamenti.