La scelta è fra annullare la Coppa Davis e consentire lo svolgimento di tutti gli eventi e tutte le manifestazioni rinviati a causa del coronavirus: è la proposta firmata da “VerdeSardegnaPulita” in rappresentanza di “DonneAmbienteSardegna” e inviata alla Prefettura, al Comune di Cagliari e alla Regione.

“A nostro avviso queste decisioni apparentemente contraddittorie, potrebbero alimentare timori nella popolazione che, se adeguatamente informata, potrebbe riuscire a cogliere la differenza tra un evento ad alta copertura mediatica come la Coppa Davis e le altre manifestazioni evidentemente giudicate in tono minore, pur coinvolgendo queste ultime un gran numero di cittadini sardi”, scrivono nella lettera, chiedendo che vengano chiariti i motivi di scelte così apparentemente discordanti.

“Si chiede di autorizzare le manifestazioni attualmente sospese o al contrario, sospendere la gara di Coppa Davis prevista per il 6 e 7 marzo. Comunichiamo che, in assenza di riscontro, sentiamo il dovere di organizzare pubbliche manifestazioni, per tenere alta l’attenzione sul diritto della popolazione di essere adeguatamente e tempestivamente informata e tutelata sull’ evoluzione del coronavirus in Sardegna”, è la seconda e fondamentale proposta.