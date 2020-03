Manu Invisible torna in azione, questa volta nel capoluogo sardo. Il writer isolano con la maschera questa notte dipingerà, con l’aiuto di altri artisti, una parete piazza San Cosimo, quale però sarà una sorpresa.

L’opera avrà lo scopo di unire nuovamente il rione al quartiere di sua appartenenza, quello di Bonaria.

Manu Invisible ha scelto di stazionare, come fosse casa sua, in piazza San Cosimo per 24 ore, sistemando un materasso, un cucinino e una credenza e compiere le azioni quotidiane più comuni, come bere un caffè o comprare un giornale, per poi tornare, dopo questa sua ultima esibizione, a Milano, dove si trova la sua abitazione.

L’opera di Manu Invisible è legata al rilancio di Palazzo Doglio e del suo teatro; il progetto si chiama “Street Sweet Street” e persegue l’obiettivo di valorizzazione artistico-culturale di questo angolo di Cagliari.

Alla performance potranno partecipare tutti interagendo con l’artista.