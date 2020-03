Ha preso il via ieri sera a Cagliari la rassegna “Elles Tournent, donne con la macchina da presa”, organizzata dalla Cineteca Sarda della Società Umanitaria, in collaborazione con la Circola nel cinema Alice Guy, la Cineteca Nazionale, con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission e con il coinvolgimento del network di “Women in Film and Audiovisual in Sardegna”.

La rassegna, che si svolge negli spazi della Cineteca Sarda, in viale Trieste 126, è un viaggio alle origini del cinema, quando le donne non avevano ancora il diritto di voto ma avevano un ruolo di primo piano dietro la macchina da presa. Dalla regia alla recitazione, dalla sceneggiatura al montaggio, la loro presenza fu significativa fino all’avvento del sonoro, quando per lungo tempo furono relegate in posizioni subalterne.

Nel corso della prima serata è stata analizzata e raccontata la storia della regista e produttrice francese Alice Guy. A parlarne, in un incontro moderato da Giulia Mazzarelli, operatrice culturale della Cineteca Sarda, sono state Pia Brancadori (“Circola nel cinema Alice Guy”) e Lucia Cardone (Università degli Studi di Sassari). A seguire sono state proiettate 8 opere della regista transalpina.

Il prossimo appuntamento della rassegna, che si concluderà il 14 marzo, è fissato per venerdì 6 marzo, alla Cineteca Sarda, alle ore 18.30. Sarà incentrato sulla figura e le opere di Lois Weber. Interverrà Veronica Pravadelli, dell’Università degli studi Roma Tre. Dopo l’incontro con il pubblico, la proiezione delle opere della Weber.