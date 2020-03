“Condanniamo la grave intimidazione commessa a Thiesi contro il caseificio dei F.lli Pinna. Non vogliamo neppure immaginare che un atto di tale gravità sia da legare alle vicende che riguardano la cosiddetta ‘vertenza latte’ sulla quale, anche da parti diverse, è necessario costruire in tutto il settore lattiero-caseario della Sardegna un progetto comune nel quale possano trovare sintesi i legittimi obiettivi di tutti i protagonisti della filiera. Per fare questo c’è bisogno di un clima costruttivo che censuri con il massimo rigore ogni forma violenta che nulla può avere a che fare con giuste rivendicazioni”, recita così il comunicato stampa diramato da Legacoop Sardegna in relazione all’attentato nei confronti dei F.lli Pinna e del loro caseificio.